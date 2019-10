Kleinblittersdorf : In Hanweiler ist bald Platz für 170 neue Jobs

Wo früher ein Kunststoffunternehmen produzierte, entstehen im Hanweiler Saar-Blies-Gewerbepark zwei Werkhallen. Dort fertigen Zulieferer bald Autoteile für Daimler in Hambach. Foto: Heiko Lehmann

Rilchingen-Hanweiler In der Gemeinde Kleinblittersdorf siedeln sich in der nächsten Zeit auch in anderen Ortsteilen Unternehmen an.

Von Heiko Lehmann

Für die Gemeinde Kleinblittersdorf gibt es gegen Endes es Jahres noch einmal richtig gute Nachrichten. Fünf Unternehmen werden sich im kommenden Jahr in der Kommune niederlassen und mehr als 300 neue Stellen schaffen. Auf einer Großbaustelle sind die Arbeiten bereits im Gange. Das Unternehmen Panattoni Europe hat das ehemalige Fustiplast-Gelände in Rilchingen-Hanweiler gekauft. Panattoni investiert dort etwa 50 Millionen Euro in zwei neue Produktionshallen und in die Infrastruktur.

In den beiden Hallen werden ab dem kommenden Jahr zwei Unternehmen Autoteile für Daimler im französischen Hambach produzieren. Das teilte die Panattoni-Unternehmensführung dem Ortsrat von Rilchingen-Hanweiler mit. Das erste Unternehmen, Hella Behr Plastic Omnium (HBPO), zieht in die größere der beiden Hallen und schafft im Gewerbepark etwa 120 Arbeitsplätze.

Der Name des zweiten Unternehmens konnte Panattoni noch nicht mitteilen, da die Mietverträge noch nicht unterschrieben sind. Dort sollen jedoch 50 weitere Arbeitsplätze entstehen.

Auch ganz in der Nähe, wo früher an der B 51 die Gardinenfabrik Sarga stand, ist viel in Bewegung gekommen. Dort sind zurzeit Erdarbeiten zu sehen. „In den kommenden Wochen soll dort der Hochbau beginnen. Ein Drogeriemarkt und ein Biofrischmarkt werden sich dort niederlassen und Mitte des kommenden Jahre eröffnen“, sagte Bürgermeister Stephan Strichertz der Saarbrücker Zeitung.

Etwa 20 neue Arbeitsplätze sollen in den beiden Märkten entstehen. In unmittelbarer Nähe zur Saarland- Therme galt die Brache seit Jahren als Schandfleck. Im Jahr 2008 rückten Bagger an und machten alles dem Erboden gleich. Passiert ist danach allerdings nichts. Im Jahr 2017 sollte ein Möbelhaus entstehen, doch die Pläne zerschlugen sich.

Im dritten Anlauf soll es nun mit einem Drogerie- und einem Biofrischmarkt klappen. Pläne für eine neue Abbiege-Spur von der B 51 zu den beiden geplanten Märkten nahm der Ortsrat von Rilchingen-Hanweiler bereits zur Kenntnis.

Ortswechsel: Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Kleinblittersdorf investiert ein weltweit agierendes Unternehmen für Schaltanlagen. „Hier soll der Bau im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein. Es werden zwar keine neuen Arbeitsplätze entstehen, aber die Gemeinde wird durch die Ansiedlung deutlich von den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer profitieren“, sagte der Bürgermeister.

Zurück nach Rilchingen-Hanweiler. Dort bereitet die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) ein Großprojekt vor. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung plant das Unternehmen den Abriss der ehemaligen Kettler-Hallen und den Neubau einer gläsernen Manufaktur auf dem Gelände. Es soll eine der größten Produktionsstätten für E-Bikes in ganz Deutschland werden. E-Bikes für fünf Hersteller sollen in Rilchingen-Hanweiler produziert werden. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung sind 80 neue Arbeitsplätze geplant. Konkrete Angaben, wann der Bau beginnt und was er kostet, liegen allerdings noch nicht vor.