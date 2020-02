Serie Wer will mich? : Vier Notfälle: chancenlos, weil alt und krank?

Saarbrücken Das Bertha-Bruch-Tierheim ist die letzte Zuflucht für Hunde, die es ein Leben lang schwer hatten. Vier von ihnen stellen wir vor.

Nach Jahren mit der Krankheit hat Nela Nieren- und Leberschäden. Schließlich erblindete sie. Nela kommt damit weitgehend zurecht, orientiert sich an ihrem Bruder Elvis. Deshalb hoffen ihre Betreuer, die beiden gemeinsam in ein neues Zuhause vermitteln zu können. Eine Trennung würde Nela vermutlich die letzte Sicherheit nehmen.

Saarbrücker Zuflucht für Katzen und Hunde in Not : Tierschützer wollen Bertha-Bruch-Heim dauerhaft retten

Als wäre das noch nicht schlimm genug, wurde Arthrose in den Knien diagnostiziert. Treppensteigen ist also zu vermeiden. Auch lange Spaziergänge fallen Paco nicht mehr so leicht. Er wird bald acht Jahre alt. Die Betreuer wünschen ihm ein Zuhause, in dem keine anderen Tiere und aufgrund seiner Einstufung keine Kinder leben. Darf er hoffen?