Serie Lebenswege „Du hinterlässt eine große Lücke“

1962 lernte er in der Bahnhofswirtschaft von Sulzbach-Brefeld die 16-jährige Anni Schmitt kennen. „Ich war öfter in der Gastwirtschaft, um auf das kleine Kind der Wirtin aufzupassen. Dort fiel mir Horst-Dieter auf, als er an der Theke stand und rauchte“, erinnert sich seine Witwe. Horst-Dieter war ein starker Raucher, und die junge Anni wies ihn darauf hin, dass das gar nicht gesund sei. Aus dem kleinen Gespräch entwickelte sich eine Liebe, die am 8. Mai 1964 mit eine standesamtliche und am 13. Mai in der katholischen Kirche Quierschied in eine kirchliche Ehe mündete. Gefeiert wurde im heute nicht mehr existierenden Gasthaus Elgass in Quierschied.