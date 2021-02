Baumaßnahmen in Alt-Saarbrücken : Stadt ließ Linden für Kanal-Erneuerung fällen

Baumaßnahmen in Alt-Saarbrücken

Einer der Baumstümpfe der acht gefällten Linden in der Hohenzollernstraße in Alt-Saarbrücken. Die Bäume mussten für anstehende Kanalarbeiten weichen. Foto: Lea Kasseckert

Saarbrücken Wurzeln hatten Kanäle in der Hohenzollernstraße beschädigt. Die Sanierung ist Teil eines viel größeren Bauvorhabens.

In der Hohenzollernstraße in Alt-Saarbrücken ließ die Stadt Ende Januar acht Linden fällen, um die dortige Kanalisation zu erneuern. Das teilt Stadtpressesprecher Thomas Blug.

Als Begründung für die Fällungen gibt er an, dass das Wurzelwerk die unter den Bäumen verlaufenden Schmutz- und Regenwasserkanäle bereits beschädigt hatte. „Die Möglichkeit, die Kanäle in einer geschlossenen Bauweise zu sanieren wurde vorab geprüft, konnte jedoch nicht umgesetzt werden“, sagt Blug.

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) wird nun die alten und undichten Kanäle erneuern und im Zuge der Baumaßnahmen ebenfalls die dort liegenden Hausanschlüsse und Straßeneinläufe mitsanieren, erklärt der Stadtpressesprecher das weitere Vorgehen in der Hohenzollernstraße.

Die Fällung der acht Bäume wurde vom städtischen Amt für Klima- und Umweltschutz genehmigt. Nach den Baumaßnahmen in der Hohenzollernstraße, welche mit dem Umbau zu einer Fahrradstraße voraussichtlich 2023 beendet sind, wird das Saarbrücker Amt für Stadtgrün und Friedhöfe neue Bäume als Ersatz für die acht gefällten Linden pflanzen, teilt der Stadtsprecher weiter mit.

Diese neuen Bäume sollen, wie Blug erläutert, mit Hilfe sogenannter Rigolen so in die Erde gesetzt werden, dass die Wurzeln genügend Platz zum Wachsen haben. Ein integriertes Wasserreservoir soll zudem einen positiven Effekt auf das Stadtklima haben, ergänzt Blug.

Die Sanierungsmaßnahmen in der Hohenzollernstraße stehen auch in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem an dieser Stelle geplanten Bau einer Fahrradstraße. Sie soll Alt-Saarbrücken aufwerten.