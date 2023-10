Serie Glaube in Saarbrücken „Man kann nicht darüber urteilen, wie die Leute leben.“ – In der evangelischen Stadtmission ist jeder willkommen

Die Stimmung bei den Gottesdiensten beschreibt Jähne als herzlich und offen. Die Gemeinde sei nach den Staatskirchen die älteste in Saarbrücken und feiere dieses Jahr ihr 130-jähriges Bestehen. Einst wurde die Gemeinschaft Eben-Ezar-Gemeinde genannt, was so viel bedeute wie „Bis hier hat Gott geholfen“. 1840 wurde in einer Wallfahrtskirche nahe Basel eine Ausbildungsstätte eröffnet, die Handwerkern das Wort Gottes nahebringen sollte. Die dort ausgebildeten Handwerker gründeten die Kirchengemeinde. Das geschah aus der Intention heraus, dass „die Kirche“ nicht geistlich genug sei. 1893 hätten ein Goldschmied, ein Uhrmacher und eine Lehrerin die Saarbrücker Gemeinschaft gegründet. Lange sei das Verhältnis zur Landeskirche angespannt gewesen. Das sei heute nicht mehr so, erzählt der Pastor, der neben seiner Arbeit bei der Stadtmission auch in den evangelischen Hauptkirchen Saarbrückens Gottesdienste feiere.