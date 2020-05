Übergewicht : Durch die Corona-Krise kamen die Kilos

Regionalverband Die Maßnahmen gegen den Virus haben unerwünschte Nebeneffekte. Ein Programm des DRK hilft zumindest Kindern.

Das jedenfalls legt eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ifop unter französischen Erwachsenen nahe. Ergebnis: Fast 60 Prozent der Teilnehmer gaben an, während der Corona-Krise zugenommen zu haben. Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) Saarbrücken warnte ebenfalls kürzlich vor diesem negativen Effekt der Infektionsschutzmaßnahmen. Demnach könnten vor allem Menschen, die erst kurz vor Krise eine Änderung ihrer Lebensweise in Angriff genommen haben, in der jetzigen Situation einen Rückfall erleiden. Und auch Katja Glöckner beobachtet diese Entwicklung. Sie ist Programmleiterin von „Moby Kids“, einem Therapiekonzept des DRK für übergewichtige Kinder und Jugendliche. Zwar könne man nach nur zwei Monaten coronabedingten Shutdowns noch keine konkreten Zahlen nennen – doch der allgemeine Trend sei nicht zu leugnen: „Es wird in der Krise anders und unregelmäßiger gegessen, oft dient Essen auch der Beruhigung der Kinder, damit die Eltern arbeiten können“, schildert sie die Lage. Das mache es schwer, eisern zu bleiben – auch für Kinder innerhalb des Programms, wobei andere die Zwangspause „sehr gut genutzt“ hätten.