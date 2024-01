Kommentar zur Bildungspolitik Mehr Ehrlichkeit in der Bildungspolitik

Weil sich dies nicht wegdiskutieren lässt, muss es mit Blick auf das System Schule eine politische Kernaufgabe sein, den tagtäglich Involvierten – den Schülern und Lehrkräften, aber auch Eltern – mehr Gehör zu schenken, soll das System tatsächlich verbessert werden. Das Bildungsministerium sollte etwa die Ergebnisse der jüngsten Umfrage der Landeselternvertretung Gymnasien ernst nehmen. Und damit den von ihr und von Lehrerverbänden erhobenen Vorwurf, dass das Ministerium Dinge gerne schönrede und weiter Intransparenz pflege. Das wünschenswerte Pendant, eine Elternumfrage an Gemeinschaftsschulen, werde auf den Weg gebracht, kündigt der Vorsitzende der Gesamtelternvertretung (GLEV), Stefan Kreis, an. Er beklagt dasselbe Defizit wie Ex-Landesschülersprecher Seimetz: An Gymnasien werde zwar viel Wert auf Studierfähigkeit gelegt, doch viel zu wenig auf „Lebensfähigkeit“. Das machen die Gemeinschaftsschulen besser.