Vandalismus auf Spielplatz in Altenkessel : Am Schlafittchen holen

Eine Frage, eine Vermutung, der Drang, etwas zu tun. Das löste diese Woche die Nachricht aus, dass noch Unbekannte auf dem Spiel- und Bolzplatz Lumpenberg in Altenkessel zwei Bärenskulpturen zerstört haben.

„Ich hol dich am Schlafittchen“, ist die saarländischste aller Reaktionen auf solche vollkommen unsinnigen, einfach nur bescheuerten Sachen. Charly Lehnert hat diese und andere Redewendungen in seinem „Magazin für die Freunde des Saarlandes“ erklärt. „nemmeh dehemm“ heißt es, und er hat es diese Woche an eben diese Freunde verschickt. Der Schlafittchen-Ausdruck kommt seines Erachtens aus dem Norden. „Slafittje“, so werde es im „Idioticon Hamburgense“ erklärt, kommt von „Schlag-Fittich“. Das wiederum sei ein „Flügel mit den Schlag- oder Schwingfedern“.Daher komme die norddeutsche Redensart: „Einen by der Slafittje kriegen“. Was so viel bedeute wie: Jemanden beim Flügel packen, ihn am Ärmel zu fassen kriegen.