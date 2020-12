2000 Menschen sollen täglich geimpft werden : Wann das Impfzentrum im Saarbrücker Messegelände startklar ist

Der Regionalverband und die Stadt haben in Halle 1 des Messegeländes den Stand der Aufbauarbeiten präsentiert.

Das Impfzentrum im Saarbrücker Messegelände ist ab dem 15. Dezember impfbereit, wird aber an diesem Stichtag keinen Impfstoff haben. Das war das Ergebnis einer Pressekonferenz am Samstag, wo Regionalverband und Stadt in Halle 1 des Messegeländes den Stand der Aufbauarbeiten präsentierten. Und die sind weit vorangeschritten, Messebauer und Elektriker haben zusammen mit den Hilfsorganisationen und der Feuerwehr die Voraussetzungen für einen Impfbetrieb geschaffen.

2000 Menschen sollen im Messegelände täglich gegen Corona geimpft werden können. Samstag waren die Handwerker noch am arbeiten, Datenleitungen wurden verlegt, die Impfkabinen standen alle schon. Das Technische Hilfswerk (THW) sorgte sogar für ein ansprechendes Freigelände und schnitt mal schnell die Hecken zurück. Oberbürgermeister Uwe Conradt und Regionalverbandsdirektor Peter Gillo lobten die Beteiligten für das "Aus dem Boden Stampfen" eines Zentrums, das ein hohes logistisches Knew-How verberge. Holger Neubert von der Berufsfeuerwehr habe es geplant, er führte auch einen Rundgang an.

Am 15. Dezember soll alles fertig installiert sein. Das Zentrum verfüge über Anmeldeschalter, Räume zur Information und Aufklärung, eine Sanitätsstation, einen Ruhebereich, die Impfkabinen und jede Menge Platz, um abstandsgerecht warten zu können. "Alles ist eingerichtet wie auf einem Flughafen", beschreibt es Feuerwehrchef Stefan König. Später würden die Besucher hier in einem Einbahnstraßensystem durchgeschleust, ohne dass Rangelei oder Grüppchenbildung erfolgen könne.

Jeder, der zur Impfung anstehe, müsse einen Termin buchen. Wie das funktioniere, werde man am 17.12. testen, wenn das Land die Buchungssoftware freigebe. Gillo rechnet damit, dass man mit den Impfungen am 4. Januar starten könne: "Dieser Termin ist uns avisiert und auch realistisch." Vorher rechne niemand mit den Impfstofflieferungen, zumal dieser noch nicht zugelassen sei. Die Organisatoren sind jedoch bewusst vor diesem Termin fertig, denn wenn die Impfstoffe doch früher geliefert werden, dann könne man sofort starten, so König. DLRG, Rotes Kreuz und MHD wirken mit, die Bundeswehr werde unterstützen. Immer wieder wurde die Teamarbeit betont, die hier zu leisten sei. "Zwischen 120 und 140 Mitarbeiter werden Montags bis Samstags von 7 bis 20 Uhr täglich 2000 Menschen impfen", heißt es dazu in einer Mitteilung des Regionalverbandes.