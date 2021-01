Hilfe für Betagte beim Anmelden zur Impfung : Impf-Transporte für arme Senioren im Regionalverband

Regionalverband Der Regionalverband Saarbrücken bietet allen über 80-Jährigen, die hier leben und Sozialleistungen beziehen, Hilfe beim Anmeldung eines Corona-Impftermins an. Bei Bedarf wird auch ein kostenloser Transport für die Bezieher von Grundsicherung oder Hilfe zur Pflege organisiert.

Die 900 betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden die kommenden Tagen per Brief informiert und erhalten auch eine Telefonnummer, über die sie sich direkt an den Regionalverband wenden können.