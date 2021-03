Paukenschlag in Berlin : Herber Rückschlag beim Impfen – Astrazeneca-Stopp auch im Saarland

Saarbrücken Nach Meldungen über Thrombosen bei Geimpften zieht die Bundesregierung das Vakzin vorerst aus dem Verkehr. Mehr als 24 000 Saarländer haben das Mittel bereits bekommen.

Den vorläufigen Stopp empfohlen hatte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut. Bei der Analyse neuer Daten sehe man eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Thrombosen in Hirnvenen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astrazeneca. Die Daten würden von der Europäischen Arzneimittelagentur weiter analysiert und bewertet.