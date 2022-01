Verband: Höchste Nachfrage nach Wohnraum in Saarbrücken und Saarlouis : Immobilien-Preise im Saarland steigen weiter

Die Immobilien-Preise im Saarland werden nach Einschätzung von Experten auch in diesem Jahr wohl weiter steigen. Foto: dpa/Martin Schutt

Saarbrücken Die Nachfrage nach Häusern oder Wohnungen bleibt im Saarland hoch, doch das Angebot hält sich in Grenzen. Daher dürften auch in diesem Jahr die Preise weiter steigen. So bringen saarländische Immobilienexperten die Marktlage zu Beginn des Jahres auf den Punkt.

Von Lothar Warscheid

Wie in der Vergangenheit, „gehören auch in diesem Jahr Saarbrücken und Saarlouis zu den Städten mit der höchsten Nachfrage nach Wohnraum“, sagt Burkhard Blandfort, Saarlouiser Makler und Vorsitzender der Region West des Immobilienverbands Deutschland (IVD). „Wer nach Schnäppchen Ausschau hält, wird enttäuscht“, weiß er. „Solche Objekte werden auf dem Markt gar nicht mehr feilgeboten, sondern wechseln ohne viel Aufhebens den Besitzer.“

Peter Becker, Verkaufsdirektor von LBS Immobilien, rechnet damit, dass die Preise 2022 landesweit im einstelligen Bereich steigen, „wobei es regionale Unterschiede gibt“. Er geht für die einzelnen Kreise von folgenden Szenarien aus: Regionalverband Saarbrücken: plus fünf Prozent Preissteigerung nach acht Prozent im Jahr 2021; Kreis Saarlouis: plus sechs Prozent (2021 plus zehn Prozent); Kreis Merzig-Wadern: plus drei bis vier Prozent (2021 plus 12 Prozent); Saarpfalz-Kreis: plus fünf Prozent (2021 plus neun Prozent); Kreis Neunkirchen: plus vier bis fünf Prozent (2021 plus neun Prozent); Kreis St. Wendel plus fünf Prozent (2021 plus sieben Prozent). Begehrte Wohnregionen sind laut Becker neben Saarbrücken und Saarlouis auch St. Wendel, Merzig, die Hochwald-Gemeinde Losheim am See und Homburg. Das Letztgenannte bestätigt Berthold Müller, der in Homburg ein Immobilienbüro betreibt. „Die hohe Industriedichte und die Universitätsklinik sorgen dafür, dass das östliche Saarland begehrt bleibt.“ Beim Angebot erwartet LBS-Direktor Becker in etwa das Volumen des Vorjahres.

An dem knappen Angebot wird sich auch in nächster Zeit wenig ändern. Davon ist der Saarbrücker Immobilienmakler Helmut Petsch überzeugt. „Warum soll man eine Haus oder eine Wohnung ohne Not verkaufen, wenn es an Anlage-Optionen fehlt?“, fragt der Vorsitzende des Rings Deutscher Makler (RDM) an der Saar. „Die meisten neuen Objekte kommen nur herein, wenn sich die Lebensumstände der Menschen ändern“, sagt Sigrid Müller, die ein Maklerbüro in Heusweiler betreibt. Das sei bei einer Scheidung der Fall, aber auch wenn die Bewohner der Häuser oder Wohnungen gestorben seien und die außerhalb wohnenden Erben kein Interesse an der Immobilie haben. Der Umzug von Leuten in ein Pflegeheim sei ebenfalls oft mit einem Verkauf verbunden, weil dieses Geld für die Pflege aufgewendet werden müsse. Zudem hält sich die Zahl der Neubauten den Maklern zufolge in Grenzen. Das sei unter anderem auf knappes Bauland zurückzuführen. „Die steigenden Anforderungen an das energetische Bauen und Sanieren spielen allerdings auch eine große Rolle – und die saftigen Materialpreise“, sagt Petsch.

IVD-Chef Blandfort wundert die hohe Nachfrage nicht. „Viele verfügen über nennenswerte Spareinlagen und müssen bei ihrer Bank Negativzinsen zahlen, wenn sie das Risiko eines Aktiendepots nicht eingehen wollen. Außerdem befürchten sie eine schleichende Geldentwertung durch stark steigende Preise“, sagt er. „Daher legen sie ihr Geld lieber in Immobilien an.“ In Sachen Geldvermögen, über das die privaten Haushalte in Deutschland verfügen, ist zudem kein Ende abzusehen. Ende vergangenen Jahres ist das Ersparte der Deutschen auf fast 7,7 Billionen Euro geklettert, schätzt die DZ-Bank. Knapp 40 Prozent davon sind als Bargeld und kurzfristig abrufbare Einlagen bei den Kreditinstituten geparkt, so eine Analyse der Deutschen Bundesbank.

„Zudem bleiben die Hypotheken-Zinsen in absehbarer Zeit niedrig“, sagt Blandfort. „Daher gibt es eine hohe Nachfrage nach Wohnungsbau-Krediten.“ Das sieht auch LBS-Becker so. Er beobachtet, „dass die Banken bei Hypothekendarlehen weiterhin kreditfreundlich sind, ohne die Risiken aus dem Blick zu verlieren“. Der Bundesbank zufolge ist das Kreditvolumen für Hypothekendarlehen seit Mitte der 2010er Jahre um bis zu 30 Prozent angestiegen.