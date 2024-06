Serie Imker in Saarbrücken Martin Vogel schützt Natur in der Stadt

Außerdem hält der Rentner Vorträge in Schulen und Kindergärten, um die biologischen Zusammenhänge in der Praxis zu zeigen. „Ich wollte schon immer Bienen. Vorher hatte ich schon ein Faible für Wildbienen, vor allem für Hummeln. 2015 habe ich einen Schrebergarten übernommen, für die Grundzüge der Imkerei einen Kurs absolviert und mein erstes Volk in den Garten gesetzt“, so der Saarbrücker, dessen Honig man in der Ziegelstraße auf dem Rodenhof erwerben kann.