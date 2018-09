Der Saarbrücker Zoo lädt am Sonntag, 9. September, zum Familientag ein. Familien zahlen dann nur fünf Euro Eintritt. Während des Familientages ist der Zoo von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt eine Tombola am Pinguinbecken. Das Zoo-Team bietet am Menschenaffenhaus Schwenker, Grillwürstchen, Kaffee und Kuchen. Der Förderverein „Freunde des Saarbrücker Zoos“ steuert Salate und Getränke bei. red/Foto: Zoo Saarbrücken