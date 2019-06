Diese Raupen sind gefährlich : Eichenprozessionsspinner im Totobad

Rund 27 000 Besucher hatte das Totobad bislang im Juni. Am Donnerstag entdeckten Fachleute Eichenprozessionsspinner-Raupen an den Bäumen auf der Wiese oberhalb der Liegetreppe. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Donnerstag wurden die Raupen in Bäumen auf einer Liegewiese entdeckt und sofort von Fachleuten beseitigt.

Kleine Tierchen sorgen für Ärger im Totobad: Wie Gabriele Scharenberg-Fischer, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH, der SZ bestätigt, entdeckten Fachleute am Donnerstag Eichenprozessionsspinner-Raupen an den Eichen auf der Wiese oberhalb der Liegetreppe. Die Härchen auf dem Rücken der Raupen können ausfallen und bei Menschen extremen Juckreiz, Atemnot und Bindehautentzündung verursachen.

Der Eichenprozessionsspinner ist laut Umweltbundesamt eine in Deutschland heimische Schmetterlingsart, deren Population sich in den letzten Jahren stark vermehrt hat. Neben den Fraßschäden an Eichenbeständen geht die Schadwirkung auf den Menschen von den Raupenhaaren aus. Die feinen Brennhaare wachsen bereits ab dem Larvenstadium, brechen leicht und können durch Wind über weite Strecken getragen werden. Bei Kontakt kann es zu Rötungen der Haut kommen, starkem Juckreiz und seltener auch Atembeschwerden.

Nach SZ-Informationen gibt es acht weitere Fälle, in denen Besucher des Totobades über die typischen Beschwerden klagten. Ein Jugendlicher besuchte das Bad am Mittwoch und hatte in den folgenden zwei Tagen starken Juckreiz an Rücken und Bauch. In einem weiteren Fall klagte die Tochter einer Besucherin über ähnliche Beschwerden, aufgrund derer die Eltern mit der Tochter vorsorglich ein Krankenhaus besuchten.