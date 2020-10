Einbrecher gesucht : Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in „Asia-Markt“

Aufnahmen aus der Tatnacht. Foto: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Saarbrücken Bereits am 26. Juli brach der Gesuchte in das Geschäft „Asia-Markt“ in der Saarbrücker Arndtstraße.

Gegen 4.00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter durch die Seiteneingangstür, welche er zuvor aufhebelte, in das Gebäudeinnere. Dort entwendete er unter anderem eine Geldbörse sowie eine Registrierkasse, worin sich ein dreistelliger Eurobetrag befand. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort.

Dieser Mann wird nun öffentlich gesucht. Foto: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt