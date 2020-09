In Deutschland kommt es pro Jahr zu rund 20 000 Todesfällen in Kliniken durch vermeidbare Ereignisse. Um das zu verhindern, wurde nun auf Initiative der Krankenkasse IKK Südwest das „Netzwerk Patientensicherheit für das Saarland“ gegründet. Wie der Name suggeriert, geht es um den Schutz der Patienten. Foto: dpa/Bernd Weissbrod