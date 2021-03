Saarland kündigt Kontrollen im ÖPNV an : Maskenpflicht wird heute kontrolliert

Saarbrücken Am heutigen Mittwoch wird saarlandweit die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kontrolliert. Das kündigte das Verkehrsministerium am Dienstag an. Seit dem 25. Januar müssen Fahrgäste im ÖPNV im Saarland eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2-Masken tragen.

