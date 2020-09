Kostenpflichtiger Inhalt: Häufung von Fällen im Saarland : Katalysatoren von geparkten Autos werden immer öfter geklaut

Die Polizei im Saarland verzeichnet eine signifikante Häufung von Katalysator-Diebstählen an geparkten Pkws. Die Abgasreinigungsanlagen sind auch gebraucht viel Geld wert. Foto: Getty Images/iStockphoto/BanksPhotos

Saarbrücken Etliche Fahrzeugbesitzer im Saarland haben in den vergangenen Wochen und Monaten überrascht feststellen müssen, dass an ihrem geparkten Auto der Katalysator entfernt worden war. Was steckt dahinter?