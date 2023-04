Vorsitzende der Synagogengemeinde „Im Saarland ist Antisemitismus weniger spürbar als in anderen Teilen Deutschlands“

Interview | Saarbrücken · Der Antisemitismus sei im Saarland nicht so stark spürbar wie in anderen Teilen Deutschlands, sagt die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger. Dennoch sei Aufklärung, vor allem in Schulen, unverzichtbar. Die Synagogengemeinde feiert am Sonntag die Staatsgründung Israels vor 75 Jahren.

30.04.2023, 08:58 Uhr

Ricarda Kunger, Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, in der Saarbrücker Synagoge. Foto: Oliver Dietze

Von Sabine Schorr

Frau Kunger, Sie haben Ende 2020 das Amt der Vorsitzenden der Synagogengemeinde Saar übernommen. Wie war der Start mitten in der Corona-Pandemie?