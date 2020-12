47 der 150 Einrichtungen sind betroffen : Corona-Fälle in jedem dritten Saar-Pflegeheim

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Im Saarland verzeichnet aktuell jedes dritte Pflegeheim Corona-Fälle. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montagabend mit. Demnach meldeten 47 von 150 Pflege- und Altenheime Corona-Fälle. Darunter sind 16 Einrichtungen in denen nur Bewohnerinnen und Bewohner und 19 Einrichtungen in denen nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert sind.

In zwölf Einrichtungen gibt es sowohl infizierte Bewohnerinnen und Bewohner als auch infiziertes Personal.

Zurzeit leben rund 13 000 Menschen im Saarland in Pflege- und Altenheimen, die von etwa 10 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut werden. Hiervon sind aktuell 379 Bewohnerinnen und Bewohner und 153 Betreuerinnen und Betreuer mit Covid-19 infiziert. Die Zahl an infizierten Bewohner bewegt sich zwischen einem und 80 Fällen pro Einrichtung. Von den 28 Einrichtungen, in denen aktuell Bewohnerinnen und Bewohner infiziert sind, meldet ein Haus 80 und ein weiteres 42 Betroffene. Bei neun Einrichtungen sind weniger als 40 Bewohner infiziert. Fünf dieser neun Einrichtungen weisen weniger als 20 Fälle auf. In 17 Einrichtungen sind weniger als zehn Fälle bekannt, davon zehn mit nur einem bestätigten Fall.