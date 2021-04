Betrugs mit Zertifikaten im Saarland : Wenn die Testpflicht in Geschäften einfach umgangen wird

Saarbrücken Ein negativer Test für mehrere Personen? Ein SZ-Leser hat beobachtet, wie ein Zertifikat weitergereicht wurde. Warum dem Einzelhandel die Hände gebunden sind.

„Dann bringen die aktuell vorgeschriebenen Corona-Schnelltests beim Einkaufen ja auch nichts“, steht für einen Saarbrücker fest. Der SZ-Leser hat mit zwei Freunden am Wochenende beobachtet, wie eine Gruppe junger Männer vor einem Kaufhaus in der Landeshauptstadt das Formular mit einem Test-Ergebnis weitergereicht und sich damit nacheinander Zutritt zu einem Kaufhaus in der Bahnhof­straße verschafft haben. Der Mitarbeiter am Eingang habe wohl nur die Bescheinigung, aber nicht den Namen kontrolliert und sich zur Identifizierung den Ausweis der jeweiligen Person vorlegen lassen. Die SZ-Leser wollten ihre Beobachtungen bei der Polizei melden. Doch sie seien an das Saarbrücker Ordnungsamt verwiesen worden. Unter der ihnen genannten Telefonnummer hätten sie aber den ganzen Nachmittag lang niemanden erreicht.

Die geschilderten Beobachtungen seien für die Unternehmen in der Tat ein Thema und Problem, steht für Fabian Schulz, Geschäftsführer vom Handelsverband Saarland, der Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels, fest. Während Geschäfte zum Beispiel beim Verkauf von Alkohol die Ausweise der Kunden kontrollieren können, dürfen sie das in diesem speziellen Fall nicht: „Wir müssen uns auf das, was auf dem Zettel steht, verlassen.“ Deshalb sei es für die Unternehmen schwierig, solche kriminellen Machenschaften aufzudecken. Zumal die Täter damit alle gefährden, also auch andere Kunden und die Mitarbeiter. Fallen den Geschäften solche Dinge aber auf, würden sie wie zum Beispiel auch bei einem Ladendiebstahl sofort das Ordnungsamt einschalten und Anzeige erstatten. Zudem könnten sie dann – wie das etwa auch bei der Nichtbeachtung der Maskenpflicht in den Geschäften ist – von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, so Schulz. Ein klarer Nachweis, dass derjenige, der das Zertifikat vorzeigt, mit demjenigen übereinstimmt, der getestet wurde, wäre deshalb sinnvoll und würde dem Handel die Kontrolle wesentlich erleichtern. Hier wäre nach Ansicht des Verbandes zum Beispiel die Luca-App oder das Abscannen eines QR-Codes vorteilhaft. Dabei würde dann unter anderem auch auffallen, wenn der Inhaber des Smartphones in kurzer Zeit mehrfach ein Geschäft besucht.