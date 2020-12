Atelierbesuch Malgorzata Sztremer und Andreas Golczewski : Die Tür zur Saarbrücker Wunderkammer ist stets offen

Serie Ateliers: Andreas Golczewski und Malgorzata Sztremer. Foto: Iris Maurer Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Malgorzata Sztremer und Andreas Golczewski geben der Kunstszene ihrer Stadt seit Jahrzehnten verblüffende Impulse.

Wer das Künstlerpaar Malgorzata Sztremer und Andreas Golczewski in seinem Atelier, der „Gosz Wunderkammer“, besuchen will, der muss sich auskennen. Erst geht es quer über einen der Hinterhöfe der Mainzer Straße, hinein in einen der vielen Hauseingänge, hoch über eine schmale Treppe, und dann steht man da vor einer kleinen unscheinbaren Tür.

„Eine Geheimtür ins Reich der Kunst“ nennen Sztremer und Golczewski sie. Und wahrlich, was sich dahinter verbirgt, mag man von außen kaum ahnen. Unzählige Leinwände reihen sich dort, Farbtöpfe, wohin das Auge blickt. Hierhin, in die ehemalige Wohnung des Saarbrücker Künstlers Claude Jaté, haben sich die beiden aus der einstigen Präsenz zurückgezogen. Der Name „Wunderkammer“ erschien ihnen für diesen Anspruch mehr als zutreffend. „Das Konzept stammt aus dem barocken Umfeld und beschreibt eine Kammer, in der Reisende alles, was sie unterwegs vorgefunden haben, ansammelten“, erklärt Golczewski, „der Begriff passte, weil er nichts weiter mehr nach außen verlangte.“

Hier, in ihrer Wunderkammer arbeiten die beiden ganz privat, ja fast unsichtbar. Es ist ein bewusst gewählter Modus, ein Gegenpol zu Sztremers und Golczewskis früherem, öffentlichkeitswirksamen Wirken.

Alles fing schon 1999 an mit dem „projekt wzgórza – projekt Hügel“ in Krakau. 1994 hatten sich Sztremer und Golczewski an der Kunstakademie Krakau kennengelernt. Sztremer studierte dort Malerei. Golczewski, der zwar polnische Wurzeln hat, aber hier aufgewachsen ist, absolvierte einen Studienaufenhalt.

Als Sztremer ihm dann 1998 für ein Studium der freien Kunst an die Hochschule der bildenden Künste Saar folgte, begannen sie von hier aus gemeinsame Projekte von HBK-Studenten und Studenten der Kunstakademie Krakau zu realisieren, „es ging darum, Verbundenheit über die Kunst zu vermitteln“, erklären die beiden.

Gefördert wurde ihr „projekt Hügel“ sogar von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Die gemeinsame Biographie, ihre Geschichte, das präge sie noch heute, sagen die beiden. „Auch wenn ich hier lebe, bin ich wütend gemeinsam mit allen Frauen in Polen“, betont Malgorzata Sztremer.

2006 gründeten Sztremer und Golczewski die „Galerie Gosz“ in ihren Atelierräumen auf dem alten 5KV-Gelände. „Wir wollten gemeinsam neben dem Atelier auch Ausstellungsarbeit machen“, erinnert sich Golczewski, „Einzelausstellungen von Kommilitonen realisieren, den Raum zur Verfügung stellen.“

2008 wechselten sie mit diesem Projekt dann in die Räumlichkeiten über der Sparte4, haben sich ab dann ganz „provokativ“, wie sie sagen, „Museum Gosz“ genannt. „Wir wollten den ganzen Institutionen der Branche, die wie Tanker auf dem Meer liegen, ganz frech ein Schnellboot entgegenstellen“, sagt Golczewski lachend.

Das Konzept funktionierte: Das Museum Gosz wurde sehr schnell populär. „Eine institutionelle Förderung wäre der nächste Schritt gewesen, dann hätten wir echt liefern müssen“, erzählt Golczewski, „und dann haben wir gemerkt: Nee, das ist es nicht.“

Malgorzata Sztremer und Andreas Golczewski beendeten das Projekt, bevor es überhaupt richtig angefangen hatte. Sie seien eben keine Kuratoren, doch zu viel Künstler, zu egoistisch, sagen sie.

Bitterkeit schwingt in diesen Worten nicht mit. Im Gegenteil. Sie sind froh, sich wieder dem eigenen Arbeiten zuwenden zu können. Auch aus dem Neuen Saarbrücker Kunstverein ist Andreas Golczewski in diesem Jahr ausgetreten, „nicht nur, um das Feld für die nächste Generation zu räumen“, wie er sagt, „sondern auch, um sich wieder mehr Eigenem zuzuwenden.“

Fast scheint es, als würde die Pandemie diesem Vorhaben ein klein wenig in die Karten spielen. Im Lockdown hatte man schließlich vor allem eines: viel Zeit. Außerdem befindet sich das Paar als HBK-Dozentin und Kunstlehrer in der Komfortlage, sich nicht über seine Kunst finanzieren zu müssen.

Malgorzata Sztremer hat die Zeit genutzt, um sich intensiv mit altmeisterlicher Technik auseinanderzusetzen, „um zu sehen, was sie mir bringt“, sagt sie. Offensichtlich einiges. Ihr Bild „Baba Silber“, eine Verarbeitung des „Baba Yaga“-Mythos, zieht direkt in seinen Bann. „Rausgehen und Sachen anschauen fehlt natürlich schon, denn ohne Input kein Output“, gibt Andreas Golczewski zu.