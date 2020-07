Branche im Regionalverband am Boden : Frust und Verzweiflung unter Gastronomen

Regionalverband Keine Gäste trotz Hygienekonzept, städtische Hilfsangebote ohne Mehrwert: Die Wirte im Regionalverband leiden weiter unter der Krise.

Im Gasthaus Didion in Quierschied ist Wirt Stefan Didion bei unserer Ankunft alleine am Tresen – und in der Küche und im Service. Personal leistet er sich nur noch punktuell. „Ich bin immer da“, sagt er. Mit der Pandemie seien die Absagen und die Regeln gekommen. Obwohl er Platz habe und letztere gut umsetzen könne, fehle die Kundschaft. Familienfeiern seien abgesagt und auch die Vereine trauten sich nicht. „Ich muss sie gezielt ansprechen und ihnen erläutern, dass Treffen wieder möglich sind. Dann überlegen sie“, sagt Didion. Er spürt große Verunsicherung. Mit dem Kittelclub sei diese Woche ein Traditionsverein erstmals wieder ins Gasthaus gekommen. Der Juni-Umsatz liege dennoch 60 Prozent unter dem Vorjahr. Die Gemeinde erlaube ihm kostenlos eine Ausweitung der Außenbestuhlung, er nutzt diese Möglichkeit aber nicht. An der Gutscheinaktion der Kommune habe er sich nicht beteiligt. Er sieht darin einen versteckten Kredit. Das Geld fehle dann später. „Solange es noch geht, will ich keine Hilfe“, sagt er. Einzig die Bundeshilfe habe er beantragt und erhalten. Nun hoffe er auf die Zeit nach den Ferien.

Diese Hoffnung haben Petra und Ralf Hirchenhahn in Walpershofen aufgegeben. „Heute ist eine Absage für ein Familientreffen an Weihnachten angekommen“, sagt Petra Hirchenhahn verzweifelt. Feiern und Hochzeiten über den Sommer seien zuvor schon abgesagt worden, dabei sei dies die wichtigste Einnahmequelle des Restaurants Hirchenhahn. Nebenzimmer, Festsaal, Terasse und parkähnliches Außengelände mit Weiher... all das lockt derzeit keine Gäste. „Die Menschen haben Angst und sind eingeschüchtert. Uneinheitliche Regeln sorgen ebenfalls für Verwirrung“, sagt das Wirtepaar. 80 Prozent Umsatzeinbruch hätten sie. Die Bundeshilfe von einmalig 9000 Euro sei angekommen, mit Kurzarbeit hätten sie das Personal bislang gehalten. „Personal in der Gastronomie ist nicht leicht zu finden. Wir können nicht leichtfertig kündigen“, wissen beide. „Es wird so viel Angst verbreitet – dabei sind wir nicht der Ballermann. Hygiene wurde bei uns schon vor Corona groß geschrieben. Man traut uns zu wenig zu“, klagt die Chefin, die es auch mit einem Lieferdienst in Walpershofen versuchte. Doch der lief nicht. 2020 hätten sie nahezu abgeschrieben. Die fehlende Perspektive zehre an ihren Nerven.