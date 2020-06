Pandemie-Statistik : Noch vier Corona-Kranke im Regionalverband

1204 Menschen haben sich im Regionalverband seit Ausbruch der Krankheit bestätigt mit Corona-Viren infiziert (Symbolfoto). 112 starben. 1088 gelten als geheilt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Regionalverband Im Regionalverband sind noch vier Menschen an Covid 19 erkrankt. Alle Betroffenen leben in Saarbrücken. Die Zahl der Infektionen ist am Wochenende gesunken, da sich eine am Freitag gemeldete Erkrankung als Fehldiagnose herausgestellt hat.