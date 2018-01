Im Jubiläumsjahr gibt es auch eine neue CD

Der Saarknappenchor lud zum Neujahresempfang ein und läutete damit einen runden Geburtstag ein. „70 Jahre Saarknappen, das sind 70 Jahre singen und den Menschen Freude bereiten“, begrüßte der Geschäftsführer, Walter Engel, die knapp 90 geladenen Gäste sowie Sänger mit deren Partnerinnen. Mit dabei auch Staatssekretärin Christine Streichert-Clivot, der Bürgermeister der Gemeinde Quierschied, Lutz Maurer, und die Präsidentin des Chorverbandes, Marianne Hurth.

Walter Engel betonte in seiner Rede, dass es nicht selbstverständlich sei, sich über 100 Abende im Jahr in den Dienst der Chormusik zu stellen. Zwei mal wöchentlich proben die Sänger und treten zudem 15 bis 20 Mal im Jahr bei Konzerten und sonstigen Veranstaltungen öffentlich in Erscheinung. Er bedankte sich bei allen Sängern für ihr ausdauerndes Engagement und verneigte sich vor den Frauen und Partnerinnen der Choristen, die diesen Aufwand mittragen und unterstützen.

Der feierliche Rahmen bot Gelegenheit, einigen Sängern für ihr langjähriges Engagement zu danken. Geehrt wurden Peter Grün für 25 Jahre Chorsingen, Norman Turner und Helmut Folz für 25 Jahre im Saarknappenchor. Karl Heinz Kuhn wurde aus dem aktiven Dienst verabschiedet und zum Ehrensänger ernannt. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch Chormusik aus dem bergmännischen, romantischen und Weltmusik-Repertoire des Knappenchores.

Die Formation, die durch seine zahlreichen Konzertreisen nun alle fünf Kontinente besucht hat, kann mit großen Optimismus auf das kommende Jubiläumsjahr blicken. Auch im vergangenen Jahr sind wieder neue Sänger dazugestoßen, und nach wie vor ist der Saarknappenchor als Konzertchor in der Region stark gefragt. So kann er die zahlreichen spannenden Aufgaben im Jubiläumsjahr angehen, wie beispielsweise die Aufnahme der neuen CD „Glück auf Zukunft“, Jubiläumskonzerte mit dem Landesjugendchor Saar und das jährliche Benefizkonzert in der Congresshalle.