100 000 Kilometer zurückgelegt Ilona Schreyer hat in 50 Jahren zwei Millionen SZ-Exemplare zugestellt

Ilona Schreyer ist Jahrgang 1946. Mit jungen 27 Jahren, das war 1971, startete sie als Zustellerin in unserem Unternehmen – und blieb ihm bis heute treu. Bei der Jubilarfeier der ZG Saar in der Historischen Tabaksmühle in St. Arnual wurde ihr deshalb eine besondere Ehre zuteil: Mit ihrer über 50-jährigen Zustelltätigkeit hat sich Schreyer in besonderem Maße um unser Unternehmen verdient gemacht hat. In den vielen Jahren wechselten die Vorgesetzten, für ihre Leistung wurde sie immer geschätzt: Zustellung in höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Coronabedingt fand die Ehrung nachträglich statt. Mittlerweile ist schon das 52. Jahr ihrer Zustelltätigkeit angebrochen.