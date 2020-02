Im Dezember 2017 bot der Illinger Bürgermeister Armin König (CDU) ein Gewerbegebiet in Illingen für einen Stadionneubau an. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken/Illingen Nach dem erneuten Kostensprung beim Stadionumbau in Saarbrücken spricht der Illinger Bürgermeister Armin König (CDU) vom „Alptraum Ludwigspark“ – der nicht zu Lasten des übrigen Saarlandes gehen dürfe.

Etwas mehr als zwei Jahre ist das her, damals wollte der schillernde Lokalpolitiker den 1. FC Saarbrücken in seine Gemeinde locken, die verschneite Wiese für einen schnellen Neubau freimachen. Zu dieser Zeit sollte der Umbau des Ludwigsparks noch 28 Millionen Euro kosten – dreizehn Millionen mehr als ursprünglich geplant.

Nun hat sich König erneut zum Stadionumbau in der Landeshauptstadt geäußert, er spricht vom „Alptraum Ludwigspark“. Denn in dieser Woche musste der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) einen erneuten Kostenanstieg um 5,5 Millionen Euro einräumen, der Parteifreund von König rechnet nun mit Gesamtkosten in Höhe von 46,5 Millionen Euro. Was sagt der Illinger Bürgermeister dazu? Er fragt: „Wann hat der Wahnsinn ein Ende?“

Was die Fördergelder für den Ludwigspark angeht, spricht König auch von einer „Fehl-Allokation“, einer falschen Zuteilung. Die Fördermittel würden „bei Schulen, Kitas, Digitalisierung, Feuerwehr und Städtebauförderung“ gebraucht. Auch erinnert er an den Vorschlag, vor seiner Haustür ein Stadion mit Stahlrohrtribünen aus dem Boden zu stampfen. So wie in Wiesbaden, wo man mit dieser Bauweise relativ günstig wegkam – mit 16 Millionen Euro, der Preisklasse also, die auch in Saarbrücken anvisiert worden war. „Aber dieser Zug ist längst abgefahren“, sagt auch König.