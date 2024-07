Rennen auf der Autobahn Illegales Autorennen über die A8 führt zu vier Verletzen

Auf der Autobahn A8 in Höhe des Autobahnkreuzes Saarbrücken versuchte eine 33-Jährige am vergangenen Freitag gegen 11.50 Uhr einen LKW zu überholen, als ein 27-Jähriger sie mit seinem BMW rechts überholte, um sich in der linken Spur vor ihr einzuordnen.