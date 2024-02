Umfrage der IHK Saarland Schlechte Stimmung in der Saarwirtschaft hält weiter an

Tatsache sei, so Thomé: „Deutschland befindet sich in einer strukturell bedingten Rezession. Um diese zu beenden, braucht es endlich mutige Reformen, die die Wachstumskräfte im Land freisetzen. Statt weiterer schuldenfinanzierter Subventionen und zunehmendem staatlichen Mikromanagement muss die wirtschaftspolitische Agenda jetzt den Abbau von Bürokratie sowie die überbordende Steuer- und Abgabenlast in den Fokus rücken. Ohne eine solche Kursumkehr wird es nicht gelingen, das Potenzialwachstum signifikant zu steigern und den Wohlstand in unserem Land zu sichern.“