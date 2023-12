IGBCE-Ortsgruppe Friedrichsthal-Bildstock Damit die „alten Bergleute“ nicht in Vergessenheit geraten

Rüdiger Janson schlug den Bogen von Sozialkämpfen, die die Bergleute als organisierte Gewerkschafter ausgefochten hatten – der Rechtsschutzsaal gilt immerhin als ältestes Gewerkschaftsgebäude Deutschlands – zu den heutigen Annehmlichkeiten, etwa eine 40-Stunden-Woche. Er plädierte dafür, diese „Selbstverständlichkeiten“ immer wieder neu zu erkämpfen, denn: „Den Wert der Selbstverständlichkeit lernt man erst, wenn das Selbstverständliche nicht mehr selbstverständlich ist.“ Er erzählte aus der Chronik, wie am 2. März 1933 die Nazis Gebäude in Bildstock gestürmt hatten und Gewerkschafter heraustrieben. So etwas wolle man nicht mehr erleben. „Nicht in diesem Raum, nicht in diesem Haus.“