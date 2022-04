Gute Ideen und Vorschläge gesucht : Picknick und Gymnastik auf Parkplätzen

Beim Parking Day sollen Parkplätze vorübergehend anders genutzt werden. In der Vergangenheit gab es dazu viele kreative Vorschläge, wie dieses Bild aus dem Jahr 2020 aus Saarbrücken zeigt. Foto: Aline Pabst

Saarbrücken In Saarbrücken beginnen die Planungen für den Parking Day 2022. Wie können Parkplätze auch mal alternativ genutzt werden? Am 6. April sind im Kulturzentrum Breite 63 die ersten Ideen gefragt.

Ein großer Teil des öffentlichen Raums steht in Städten Autofahrern zum Parken zur Verfügung. Diese Parkplätze gehen für andere Nutzungen verloren. So finden beispielsweise Kinder im Freien kaum noch Platz zum Spielen und Kneipen müssen ihre Außenbestuhlung auf die meist knapp bemessene Gehwege stellen. Um diese Probleme und andere mögliche Nutzungen der Parkflächen wieder in die öffentliche Diskussion zu bringen, findet jedes Jahr am dritten Freitag im September der internationale Parking Day statt. In diesem Jahr ist es der

16. September.

Auch in Saarbrücken wird es den Parking Day geben. Bis dahin ist zwar noch etwa Zeit, doch bereits am Mittwoch, 6. April, findet ein erstes Planungstreffen statt. Dazu sind alle eingeladen, die Lust haben, sich in diesem Jahr an der Aktion in Saarbrücken zu beteiligen. In den vergangenen Jahren wurde der Aktionsnachmittag im Nauwieser Viertel und in Malstatt (Breite Straße) durchgeführt. Eine große Gruppe von Vereinen und Einzelpersonen hatte sich daran beteiligt.

Nach Angaben des Statistischen Amtes Saarland waren im vergangenen Jahr im Saarland 647 432 Pkw angemeldet, nochmals 5000 mehr als im Jahr zuvor. In den Städten reicht die Zahl der Parkplätze oft nicht einmal aus. Autofahrer parken ihre Wagen auch auf dafür nicht vorgesehenen Flächen. Auch diese sind zumindest vorübergehend für andere Nutzungen verloren. Für den Parking Day sind gute Ideen gefragt, wie die Parkplätze anders genutzt werden könnten: als Spielplätze zum Beispiel, als Picknick-Fläche, als Mal-Fläche, als Flohmarkt-Standort oder Liegefläche zum Entspannen. Auch Passanten, die zufällig vorbeikommen, sollen zum Verweilen animiert werden. Beim Planungstreffen können alle Interessenten ihre Vorschläge vortragen. In den vergangenen Jahren wurden in vielen deutschen Städten zahllose schöne Ideen umgesetzt, von Lern- und Informationsangeboten über Kunst- und Kreativworkshops bis hin zu Tanz und Gymnastik.