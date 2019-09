Interview Igor Holland-Moritz: „Ich bin wahnsinnig aufgeregt“

Saarbrücken Am Donnerstag startet in Saarbrücken die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse mit neuem Chef.

Am Donnerstag ist es soweit: Die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse öffnet rund um die alte Kirche am St. Johanner Markt ihre Pforten. Zum ersten Mal wird das traditionsreiche Saarbrücker Lese-Festival vom gebürtigen Wittenberger Igor Holland-Moritz geleitet. Der 43-Jährige war zuletzt Dramaturg an der neuen Bühne Senftenberg und übernimmt die Saarbrücker Buchmesse von der erkrankten langjährigen Messechefin Astrid Rech.

Die Messe findet von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. September, in der Alten evangelischen Kirche und im Gemeindezentrum am Cora-Eppstein-Platz, in der Nähe vom St. Johanner Markt, statt. Die offizielle Eröffnung ist Donnerstag um 11 Uhr.

Igor Holland-Moritz: Oh da gab’s zwei Sachen, die mich ziemlich Nerven gekostet haben, beide passierten erst in den letzten paar Wochen. Zum einen stand urplötzlich im Raum, dass uns bei der Messe ein Baugerüst vor die Nase gesetzt werden sollte. Das passiert jetzt aber zum Glück doch nicht. Und was fast noch schlimmer war: dass wir Anfang September etwa eine Woche lang Probleme mit dem E-Mail-Versand bekamen und ich unsere Partner, Unterstützer, die Medien, Verlage aber auch die ganzen Schulen und Lesetreffs nicht zu unseren Veranstaltungen einladen konnte. So was kann man wirklich nicht gebrauchen, wenn man eine so große Veranstaltung organisiert, an der eben sehr, sehr viele Leute aus allen möglichen Ecken des Saarlandes, Deutschlands und Europas zusammen gearbeitet haben.