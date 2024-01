Bühnenkunst in Saarbrücken Theater macht das Leben zum Supermarkt

„Hysterikon! Der Supermarkt der abgelaufenen Träume“ heißt ein Theaterstück von Ingrid Lausund, das Regisseurin Petra Lamy mit ihrem Ensemble, der „acting and arts Company“, auf die Bühne bringt. Das Stück erzählt vom Leben als einem Supermarkt. Zwischen Senf, Spinat und Masala, an rollenden Wühltischen und Kühltheken geht es um menschliche Abgründe, abgelaufene Träume und konservierte Hoffnungen. Und über allem thront auf seinem Schiedsrichterhochsitz der Kassierer. Dabei wächst in dieser Inszenierung die Ahnung, dass alle Kaufentscheidungen Metaphern für unsere Lebensentscheidungen sind. Wollen wir alle dem Leben ein „Schnäppchen“ abtrotzen? Und wer zahlt am Ende? Was ist denn mein Markwert, oder stimmt es, dass Attraktivität durch und durch kapitalistisch funktioniert?