„Er hat schon an TV-Shows teilgenommen“ Kleiner Hunde-Promi Tobi zeigt in Saarbrücken seine Tricks

Am vergangenen Wochenende fand in Saarbrücken erneut die beliebte Hundemesse statt. Bei schönstem Wetter spazierten Hundebesitzer und -liebhaber, viele davon in Begleitung ihrer Vierbeiner, zur Saarlandhalle. Denn mit Vorlage eines gültigen Impfausweises durften die Hunde mit auf die Veranstaltung, bei der sich alles um sie dreht. Über 50 Aussteller präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen rund um den Hund.