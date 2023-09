Videos aus Saarbrücken sorgten für Empörung Tierschutzbeauftragter des Saarlandes äußert sich zu Tierquälerei-Vorwürfen gegen Hundeschule

„Eine Katastrophe“ sei das, was sie von der Saarbrücker Hundeschule „HBAZ Jakobshütte“ in den Sozialen Netzwerken gesehen habe, sagt Manuela K. Die Hundetrainerin aus Nordrhein-Westfalen war nach eigener Einschätzung womöglich eine der ersten, die die Videos aus der Saarbrücker Hundeschule sah, die seit rund zwei Wochen für Aufruhr sorgen. Die Sequenzen zeigen Hunde, die über eine Stange springen sollen, aus den kleine Flammen lodern. Ein Tier, das sich dieser Übung widersetzt, wird als „Dumpfbacke“ bezeichnet. Weitere Tiere sollen eine Art Holzbrücke überqueren, bei der Querplanken fehlen, sodass die Tiere mit ihren Hinterpfoten mitunter abrutschen. Ein Hund trägt eine Bandage. Manuela K. berichtete auf ihrem Account in einem sozialen Netzwerk über die Methoden der Saarbrücker Hundeschule. „Dann ging das viral“, erzählt sie.