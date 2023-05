Aktion am Samstag „Hundegrillen“ in Saarbrücken: Peta-Aktivisten werben mit Schock-Aktion für Veganismus

Passanten werden an diesem Samstag, 13. Mai, ab 15 Uhr an der Bahnhofstraße 77 in Saarbrücken einen ungewöhnlichen Anblick zu sehen bekommen: Dort will das Peta Streetteam Saarbrücken mit einer provokanten Aktion für die vegane Lebensweise werben – mit einem „Hundegrillen“. Zur Beruhigung: Es handelt sich dabei um eine Hundeattrappe.