Treffen in St. Johann : Humanistisches Frühstück im Kultur- und Werkhof

Treffen in St. Johann

Saarbrücken Die nach dem italienischen Priester, Dichter und Philosophen Giordano Bruno benannte Giordano Bruno Stiftung veranstaltet ihr nächstes „Humanistisches Frühstück“ am Sonntag, 8. März, ab 11 Uhr im Galerieraum des Kultur- und Werkhofes Nauwieser 19, Nauwieserstraße 19, in St. Johann.



Die Gastgeber wollen Menschen, die keinen Bezug mehr zu religiösen Angeboten haben, Gelegenheit bieten, sich zu treffen. Wegen des Internationalen Frauentages an diesem Datum geht es am 8. März um „Frauen in den Religionen“. Ein Kurzvortrag führt ins Thema ein. Sollte jemand etwas anderes zur Sprache bringen wollen, geht das auch. Dazu gibt es ein Frühstück. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro. Hector Zamora bereichert das Treffen mit Liedern und Gitarrenmusik aus Lateinamerika.