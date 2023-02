Fotos zeigen leckere Gerichte : Hülsenfrüchtewochen im Saarland – in acht Restaurants, bei der Polizei und im Gefängnis

Saarbrücken/Zweibrücken Jetzt schlägt wieder ihre große Stunde: Erbsen, Bohnen und Linsen sind ab Sonntag in aller Munde. Vom 26. Februar bis zum 12. März veranstaltet Slowfood Saarland die beliebten Hülsenfrüchtewochen.

Es ist bereits die achte Auflage der Hülsenfrüchtewochen – und acht Restaurants sind diesmal dabei, dazu noch fünf weitere Partner. In bekannten Gastronomiebetrieben, in Stadtteilcafés und selbst bei der Polizei und im Gefängnis werden neue und alte Kreationen aufgetischt.

Hülsenfrüchtewoche geht zurück auf den Erbsensonntag

„Seit die UN das Jahr 2016 zum Jahr der Hülsenfrüchte erkor, veranstaltet das Slowfood-Convivium Saarland jährlich ab dem ersten Sonntag nach Karneval die Hülsenfrüchtewochen“, erklärt der 1. Vorsitzende, Holger Gettmann. Dieser Sonntag ist bei der älteren Bevölkerung im Saarland auch als „Erbsensonntag“ bekannt. Es ist der Beginn der Fastenzeit, in der etliche Menschen auf Fleisch verzichten und stattdessen verstärkt auf traditionelle Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen und andere zurückgreifen. „Als Schirmherrin wird Petra Berg, unsere Ministerin für Umwelt, Agrar und Verbraucherschutz, die Veranstaltung unterstützen“, so Gettmann. „Hülsenfrüchte werden für die Ernährung begehrter und auch immer wichtiger“, führt der Gastronomie- und Ernährungsexperte aus Saarbrücken aus. Dank der Aktionswochen sei die Popularität dieser pflanzlichen Proteinträger bei den Saarländerinnen und Saarländern immer mehr gewachsen, genauso wie deren Anbauflächen.

Neben Restaurants sind auch Kantinen dabei

In die Saarländischen Hülsenfrüchtewochen seien in diesem Jahr auch einige Kantinen eingebunden, darunter die der Justizvollzugsanstalt Ottweiler und die der Polizei in Saarbrücken. Gettmann: „Deren Köche entwickelten erst kürzlich gemeinsam mit Markus Keller, Küchenchef der Wern‘s Mühle in Ottweiler-Fürth und Mitglied bei Slow Food Chef Alliance, eine Vielzahl schmackhafter Kantinengerichte. Natürlich in der Hoffnung, Nachahmer zu finden.“ 14 Tage lang bieten die Gastronomen und Kantinen neben ihrer normalen Karte spezielle Rezepte mit Hülsenfrüchten an. Teilweise sind es alte „Klassiker“, teilweise Gerichte, die speziell hierfür entstanden sind, um die Vielfalt von Erbsen, Bohnen, Linsen & Co zu zeigen. „Selbstverständlich werden soweit möglich regionale Hülsenfrüchte verwendet“, so der Slowfood-Saarland-Vorsitzende. Ziel des Conviviums sei es von Beginn an, das traditionelle Essen zu fördern und hierbei Gastronomen und Verbraucher mit der regionalen Landwirtschaft zu verbinden. Die teilnehmenden Restaurants seien daher im Aktionszeitraum vom 26. Februar bis 16. März bemüht, Hülsenfrüchtegerichte für die heutigen Geschmacksgewohnheiten neu zu kreieren. Mit dabei ist auch der Martinshof-Stadtladen in der Saarbrücker Diskontopassage, bekannt für seine leckeren Suppen zum Mittagstisch.

Viele leckere Gerichte mit Hülsenfrüchten

Wir haben zusammen mit Holger Gettmann im Vorfeld ein Restaurant besucht, das zum ersten Mal bei der Aktion dabei ist: das Restaurant Noa am Rosengarten von Familie Zadra, das auch bei vielen Saarländerinnen und Saarländern beliebt ist. Küchenchef Markus Augst hatte zwei Gerichte vorbereitet, die es auch bei der Aktion ab dem 26. Februar geben wird. Als Vorspeise durften wir Escabeche vom Zander mit Himbeer-Essig, Dreierlei-Linsen-Salat und Humussprossen genießen. Escabeche ist ein traditionelles Gericht der spanischen und nordafrikanischen Küche, bei dem Fisch gebraten und dann in einer Marinade aus Essig, Öl, Wasser, Gemüse und Gewürzen eingelegt wird, ähnlich wie Bratheringe. Der Zander präsentierte sich frisch und zart, harmonierte gut mit dem Salat aus gelben, grünen und braunen Linsen. Auch das Hauptgericht überzeugte uns: Maispoularde mit schwarzen Linsen, Artischocke und roten Zwiebeln – eine harmonische Kombination. „Ich habe immer schon gerne und viel mit Hülsenfrüchten gekocht“, sagt Markus Augst, deshalb freue es ihn, dass er jetzt mit seinem Team bei der Aktion mit dabei sein. Neben dem Zander und der Maispoularde mit Linsen bietet die Küche auch ein „Pfälzer Surf’n‘Turf an: Forellenfilet, Erbsen-Cassoulet und Mettwurst mit Kartoffeln und Wurzelgemüse. Außerdem ein „Shepherd’s Pie: Linsen-Bolognese, Pilze, Kartoffelpüree, Gemüse und Gruyere. Als Dessert wird es ein Duett von der Kichererbse geben. Das Restaurant Noa wurde 2021 komplett renoviert, rund 50 Prozent der Gerichte seien vegetarisch oder vegan, erklärt Franziska Zadra, Mitglied der Geschäftsleitung. Die Küche hat durchgehend ab 12 Uhr geöffnet.

Auch die übrigen sieben Restaurants haben neben Klassikern wieder spannende neue Gerichte aus Hülsenfrüchten, auch Schmetterlingsblütler genannt, kreiert. Im Landgasthof Paulus stehen die Erbsen (englisch: peas) im Mittelpunkt. Sigrune Essenpreis und Thomas Nickels haben die Losung „Give Peas A Chance“ ausgegeben. Sie offerieren eine hausgemachte vegane „Schmetterlings-im-Bauch-Interpretation“ mit folgenden Zutaten: Markerbsen von der Bliesgauölmühle, Grünkern, rote Zwiebeln, Knoblauch, Räucheröl und Beifuß. Für ganz Eingefleischte kommt ein Zuzel-Würstchen hinzu, ebenfalls hausgemacht. Auch eine vegane Linsensuppe wird auf der Karte stehen, mit roten Emmalie-Kartoffeln, Karotten und Lauch als Einlage. In der Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth haben sich Markus Keller und seine Familie wieder besonders ins Zeug gelegt: Vier Vorspeisen, fünf Hauptspeisen und ein Dessert können Interessierte hier genießen. Wir konnten vorab fünf Gänge probieren, durch die Bank sehr leckere Gerichte, die die Bandbreite der Hülsenfrüchte zeigen. Zur gesottenen Zunge vom Glanrind harmonierte ein bunter Bohnensalat bestens, der geräucherte Tofu und die gefüllten Brik-Teig-Röllchen wurden von einem erfrischenden Kichererbsensalat begleitet. Zur gebratenen Hähnchenbrust mit Orangenjus servierte das Landhaus-Team pikante dunkle Kichererbsen und zum Filet vom Bachsaibling mundete ein aromatisches Bliesgaulinsen-Curry. Zum süßen Abschluss ließ das Schokoladenbrownie mit Rote Bete Eis sowie Erdnussmousse und Erdnusskrokant keine Wünsche offen. Was nicht alle Genießer wissen: Auch wenn der Name anderes vermuten lässt, Erdnüsse sind Hülsenfrüchte. Sie sind mit Bohnen, Erbsen und Konsorten näher verwandt als mit Nüssen.

Nicht nur Gerichte mit Hülsenfrüchten

Neben den Angeboten in den Restaurants sind weitere Aktionen geplant, um auf Erbsen, Bohnen, Linsen und Co. aufmerksam zu machen. So wird es auf einer Samentauschbörse am Sonntag, 26. Februar, in Blieskastel darum gehen, kostbares und seltenes, meist im Saarland heimisches Saatgut, zu tauschen und damit zu erhalten. Um das zum Teil noch angestaubte Image von Hülsenfrüchten zu überwinden, will Slowfood Saarland auch verstärkt junge Menschen für das Thema sensibilisieren. Daher freue man sich besonders über Kochschülerinnen und Kochschüler einer Saarbrücker Berufsschule – darunter viele mit Migrationshintergrund – die ihre Schulküche nutzen möchten, um Hülsenfrüchtegerichte für Bedürftige zu kochen, so Holger Gettmann.

„Bei dieser Aktion am 27. Februar werden gleich mehrere liegen mit einer Klappe geschlagen. Natürlich geht es um Hülsenfrüchte, aber auch um soziales Engagement, verbunden mit Völkerverständigung und Rettung der Biodiversität.“ Zu den zahlreichen Traditionen im Saarland gehört auch die Krönung einer Linsenkönig in Merzig-Besseringen. Dieses Jahr gibt es erstmals einen Linsenkönig: Mathias I. Gettmann: „Zusammen mit ihm wollen wir auf die regionalen Traditionen und den neuen Anbau von Linsen im Saarland aufmerksam machen. Immerhin gibt es hier inzwischen fünf (!) verschiedene Sorten.“