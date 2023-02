Vier gute Ideen für den Stadtteil : Vom Jugendbus bis zum Gemeinschaftsgarten: So könnte Alt-Saarbrücken lebenswerter werden

Foto: HTW 5 Bilder Comics und Pappmodelle für Sozial-Projekte in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken Studierende der Sozialen Arbeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft haben vier bedarfsorientierte Angebote für benachteiligte Gruppen in Alt-Saarbrücken entwickelt. Mit ganz konkreten Vorschlägen.

Was wünschen sich Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren in ihrem Stadtteil Alt-Saarbrücken? – Speziell in der unterprivilegierten „Tallage“ zwischen Saar, Ludwigskirche und Messegelände? Dort, wo viele arme Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zuhause sind. Was fehlt den vielen alleinstehenden Seniorinnen und Senioren dort? Oder den Älteren ab 65 mit eingeschränkter Mobilität? Und wie kann es Migranten gelingen, Kontakt zu ihren Nachbarn zu bekommen?

Wie ein Designer denken für die Sozialraumanalyse

Diese Fragen waren Ausgangspunkt des Projektes unter der Leitung von Professor Christian Schröder. Dabei habe man die „Design Thinking“-Methode angewandt, die seit den 1970er Jahren vor allem in den Wirtschaftswissenschaften zum Einsatz komme, wie Schröder erklärt. „Wie denken Designer, wenn sie ein neues Produkt entwickeln? Sie denken empathisch, versetzen sich rein in die Nutzer“, so Schröder. Und so haben es die vier Studierendengruppen (18 Teilnehmer) auch gemacht. Sie waren im Stadtteil unterwegs, haben mit Menschen vor Ort über ihre Bedürfnisse, über ihre Gefühle, über Positives wie Negatives in ihrem Wohnumfeld und ihren sozialen Beziehungen gesprochen. Vom Autohaus Sauer über die Friseurin an der Ecke bis hin zu den Jugendlichen in der Moltkestraße – Gruppen, die sonst wenig Gehör finden, sollten sich äußern.

Vier fiktive Personen als Stellvertreter für ungehörte Gruppen

Die Ergebnisse wurden auf so genannten Empathie-Karten festgehalten. Um daraus wiederum vier fiktive Persönlichkeiten zu entwickeln, für die die Studierenden jeweils eine konkrete, umsetzbare Lösung vorschlagen. Und so treffen wir in diesem Projekt die fiktive „Nesrin“. Die Jugendliche beschwert sich: „Im Stadtteil herrscht tote Hose, und ich fühle mich nicht sicher.“ Es gebe keine richtigen Treffpunkte, auch nicht das Jugendhilfezentrum in der Pfählerstraße. Jugendliche fühlten sich unerwünscht. Was könnte helfen? Ein Jugendbus als mobiles Jugendzentrum, das Angebote an mehreren Orten im Viertel macht, schlagen die Studierenden vor. Dafür brauche man Personal und bürokratische Hilfe. Haben Stadt oder Regionalverband als Träger der Jugendhilfe Interesse? Kooperiert haben die Sozialwissenschaften immerhin mit dem Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales, dem Stadtplanungsamt und dem Stadtteilbüro in Alt-Saarbrücken.

Der einsame Paul, die abgehängte Uschi

Die Persona „Paul“, ein älterer Mann mit eingeschränkter Mobilität, steht für die Einsamen, Ausgeschlossenen im Viertel. Seine Probleme kondensieren die Studierenden auf folgenden Satz: „Ich möchte mich austauschen und aus meinem Leben erzählen.“ Ihr Lösungsvorschlag: Eine Café-Schniss-auf-Tour-Rikscha soll die Teilhabe quasi zu ihm nach Hause bringen. Wo das Fahrrad hält, sollen sich Nachbarn treffen und austauschen können, so die Idee. Kleine Events bei einer Tasse Kaffee vor Ort. Auch für „Uschi“ – im Modell eine alleinstehende Frau über 65 – geht es um Teilhabe. Sie wünscht sich mehr Infos zu Freizeitangeboten, kommt aber nicht mit den digitalen Medien zurecht. Hier schlagen die Studierenden – ganz klassisch – eine Infotafel im Stadtteil-Treffpunkt Café Schniss vor.

Ein Gemeinschaftsgarten als Ort der Begegnung

Der bestechendste Lösungsvorschlag wurde für „Kamal“ gefunden: ein Gemeinschaftsgarten im Viertel mit Mentorenprogramm. Denn die Persona „Kamal“ – Familienvater, Flüchtling, ausgebildeter Ingenieur und derzeit im Hilfsarbeiterjob – repräsentiert die Gruppe arabischer Männer zwischen 46 und 56 Jahren. Er möchte „Anschluss finden zu den Menschen in Alt-Saarbrücken“. Er ist einsam. Sein Deutsch ist auch nach vielen Jahren in Saarbrücken noch nicht sehr gut, das seiner Frau noch schlechter. Hätte „Kamal“ Kontakte, könnte er seinen Alltag besser bewältigen, die Familie könnte Anschluss finden.

Visionen als Comics und Pappmodelle

In Comics und Pappmodellen haben die Studierenden ihre Geschichten und Lösungsvorschläge erzählt. „Kamal“ zum Beispiel lernt beim gemeinsamen Gärtnern seinen Nachbarn „Karl“ kennen. Er findet einen Freund – und damit Anschluss und Teilhabe. Wenn es denn diesen urbanen Gemeinschaftsgarten gäbe...Hier setzt das Visionäre des Projektes an – als Anregung und Aufforderung an die Stadt und andere Entscheiderinnen, „einfache“ Lösungen wie die Anschaffung eines Jugendbusses, einer Rikscha oder eben die Schaffung eines solchen Gemeinschaftsgartens auch anzugehen.