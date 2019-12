Handball in Saarbrücken : HSG TVA/ATSV-Handballer fahren ungefährdeten Heimsieg ein

Saarbrücken Saarbrücker bezwingen in der Saarlandliga die neu formierte Mannschaft der HSG Fraulautern-Überherrn mit 30:20. Guter Angriff sorgt für frühe Vorentscheidung.

Nur in der Anfangsphase bekamen die Hausherren die häufigen Kreuz-Bewegungen im Rückraum der Gäste nicht so richtig in den Griff. Doch was der Saarbrücker Defensive nicht gelang, machte die Offensive deutlich besser: Sie nutzte fast jede Chance, und der zur Pause herausgespielte Zehn-Tore-Vorsprung (24:14) war schon eine Vorentscheidung.