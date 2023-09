Handball HSG TVA/ATSV Saarbrücken hat kein „schwachsinniges Ziel“

Saarbrücken · Zwei aufschlussreiche Jahre liegen hinter David Hoffmann. Zwei Jahre, in denen der Trainer der HSG TVA/ATSV Saarbrücken viel hat lernen können. Lernen aus einer Saison in der Handball-Oberliga, in der die HSG Lehrgeld zahlte.

01.09.2023, 12:00 Uhr

Die HSG TVA/ATSV Saarbrücken feierte die Meisterschaft in der Saarlandliga und nach der Relegation den Aufstieg in die Oberliga. Foto: Thomas Wieck

Von Lucas Jost

Und lernen aus einer Saison in der Saarlandliga, die die Mannschaft zurück in die Oberliga führte.