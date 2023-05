Handball Machen es die Damen besser als die Herren?

Zum Abschied gab es noch einmal einen Sieg: Mit dem 32:25-Erfolg über die TSG Friesenheim haben sich die Damen der HSG TVA/ATSV Saarbrücken am letzten Spieltag einer schwierigen Saison in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei ihren Zuschauern bedankt, an deren Ende der Abstieg in die Saarlandliga stand. Der Abschiedssieg in der Saarbrücker Rastbachtalhalle liegt inzwischen fast genau ein Jahr zurück. Jetzt haben die Saarbrückerinnen die Möglichkeit, sofort wieder in die Oberliga zurückzukehren.