HSG TVA/ATSV Saarbrücken : „Janis hat einen Sahnetag erwischt“

Janis Schacht ist abgesprungen und nimmt in der Rastbachtalhalle das Tor des SV 64 Zweibrücken II ins Visier. Der beste Torschütze der Gastgeber war mit seinen acht Treffern maßgeblich am Sieg der HSG TVA /ATSV Saarbrücken beteiligt. Foto: Klos Horst/Horst Klos (Klosfoto)

Saarbrücken Der Handball-Saarlandligist HSG TVA/ATSV Saarbrücken hat im ersten Heimspiel der Saison den ersten Sieg der neuen Runde eingefahren. Beim 25:24 gegen den SV 64 Zweibrücken II bekam Janis Schacht ein Sonderlob vom Trainer.

In der Handball-Saarlandliga hat die HSG TVA/ATASV Saarbrücken ihren ersten Saisonsieg einfahren. Nach der 29:34-Niederlageam ersten Spieltag bei der SGH St. Ingbert gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Birk vor 105 Zuschauern in der Saarbrücker Rastbachtalhalle gegen den SV 64 Zweibrücken II mit 25:24 (15:12). „Das war eine ganz harte Nuss gegen einen richtig gut aufgestellten Gegner“, sagte Birk. Saarbrückens Trainer schob nach: „Und ich bin heilfroh, dass wir das so über die Zeit gebracht haben.“