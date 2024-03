Handball Ein Projekt, das zu scheitern droht

Es könnte das letzte Derby dieser Art in der Handball-Saarlandliga sein: An diesem Samstag um 18 Uhr erwartet die HSG TVA/ATSV Saarbrücken in der Rastbachtalhalle die HF Saarbrücken zum Stadt-Derby. „Für mich ist der Tabellenstand absolut erfreulich und positiv überraschend“, sagt Jürgen Hartz. Der Trainer des Tabellenfünften HSG TVA/ATSV Saarbrücken erklärt: „Vor der Saison hätte ich gesagt: Wenn wir den sechsten Platz aus der vergangenen Saison wiederholen können, wäre das ein Erfolg.“ Auch wenn die Mannschaft noch einige schwere Spiele vor sich habe, sei sie auf einem hervorragenden Weg.