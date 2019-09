Handball : HSG Dudweiler-Fischbach holt erste zwei Punkte

Dudweiler/Fischbach Die Heimpremiere ist geglückt. Nach der 28:30-Niederlage bei den HF Illtal 2 zum Auftakt in der Handball-Saarlandliga hat die HSG Dudweiler-Fischbach vor 75 Zuschauern in der Sporthalle Dudweiler nun ihre ersten zwei Punkte eingefahren.

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und umkämpft. Erst am Ende war’s relativ klar. So sicher konnten wir uns nicht sein“, fasst Mike Finkler zusammen. Der rechte Rückraum kritisiert: „Im Angriff waren wir zu statisch. Fraulautern musste sich kaum bewegen. Unsere Abläufe haben zwar gut geklappt, aber wir zu hatten einen zu großen Abstand zur Abwehr und zu wenig Druck aufs Tor gebracht. Das war zu einfach zu verteidigen.“

Den ersten seiner vier Treffer erzielte Finkler beim 1:2 nach fünf Minuten. Bester Torjäger der Hausherren war erneut Finklers Pendant im linken Rückraum, Luca Schichtel, der doppelt so viele Tore erzielte.

Bis zur 22. Minute konnten sich die Gastgeber auf 10:7 absetzen. Fraulautern-Überherrn konnte noch mal in Führung gehen (12:14, 35.) „Aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir echt sehr gut verteidigt und nur neun Gegentore bekommen. Wir haben in der Abwehr gezeigt, dass wir ein Team sind. Jeder hat dem anderen geholfen“, sagt der 21-Jährige. Als Luca Schichtel zum 21:18 traf (52.) und Rechtsaußen Moritz Willscheid nur eine Minute später das 22:18 nachlegte, war der Widerstand der Gäste gebrochen. Mit 27:21 feierte Dudweiler-Fischbach seinen ersten Saisonsieg. Finkler stellt fest: „Es ist wichtig, dass wir unsere ersten Punkte geholt haben. Wir haben gesehen, wenn jeder mit seinem Mitspieler spielt und wir uns ans System halten, ist es schwierig, gegen uns zu spielen.“