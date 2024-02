Neue Projekte Deutsch lernen durch Theater – und was das Saarbrücker „House of Resources“ Migranten sonst bietet

Was bedeutet eigentlich Heimat? Ein Ort, ein Gefühl, eine Kultur? Beschäftigt man sich selbst mit der Frage, wird man unter Umständen merken, dass es gar nicht so einfach ist, eine Antwort darauf zu finden. Auch ein Blick in die gängigen Nachschlagewerke zeigt: Allgemeingültig ist hier wenig.