Vernetzung und Unterstützung : So hilft das House of Resources in Saarbrücken Migranten im deutschen Behördendschungel

Emine Isgören (rechts), Projektleiterin des „House of Resources“ in Saarbrücken und Mitarbeiterin Büsra Cokal in den Räumen des neuen Zentrums in der Dudweilerstraße. Dort ist zurzeit Filografi-Kunst zu sehen. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken In Deutschland gibt es bereits 19 sogenannte Houses of Resources. Seit 2021 entsteht in Saarbrücken nun ebenfalls ein solches Zentrum für interkulturelle Netzwerkarbeit. Das Ziel: Migranten unterstützen und organisieren.

Wenn jemand sich gut auskennt in der interkulturellen Arbeit, dann ist es Emine Isgören. Seit vielen Jahren arbeitet sie in Gemeinwesenprojekten, betreut und berät dort vor allem Migranten und Migrantinnen. Sie selbst kam mit neun Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Die eigene Migrationsgeschichte hilft, die Sorgen und Probleme ihrer Klientel zu verstehen. Zuletzt war Isgören Projektleiterin beim „Netzwerk Ankommen“ unter dem Dach der LAG Pro Ehrenamt. Die ist wiederum Trägerin des „House of Resources“ (HoR), das seit 2021 in Saarbrücken entsteht.

Viel Widerstand und mehrere Personalwechsel im „House of Resources“

Als das Haus nach einem holprigen Start vergangenes Jahr schnell eine neue Leitung brauchte, ließ sich Emine Isgören auf das Projekt ein. Gemeinsam mit Büșra Cokal hat sie es gegen viele Widerstände und nach einigem Personalwechsel zum Laufen gebracht. „Es ist ein tolles Projekt, denn es organisiert die demokratische Teilhabe über ehrenamtliche Arbeit bis in die Stadt-Quartiere hinein“, ist Isgören überzeugt. Von ihrem großen Netzwerk profitiert nun das neue Zentrum.

Info Das „House of Resources“: Anlaufstelle für Migranten-Gruppen Das „House of Resources“ hat Räume in der Dudweilerstraße 37 (gegenüber des Beethovenplatzes). Kooperationspartner ist das Zuwanderungs- und Integrationsbüro der Landeshauptstadt (ZIB), Träger die LAG Pro Ehrenamt. Die Vereine „Elfe“ (Deutsch-Russische Kulturschule) und „Dar-in“ (Kulturaustausch) sind beratende Partner. Mit 184 000 Euro – und damit fast alleine – finanziert das (Bamf) die Einrichtung jährlich. Hinzu kommen Projektmittel aus verschiedenen Töpfen. www.hor-saar.de

Dass das Konzept funktioniert, beweisen 19 weitere „Houses of Resources“, die es mittlerweile in Deutschland gibt. Die Zentren – das erste entstand in Stuttgart – gelten als Leuchtturmprojekte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), das sie auch zum größten Teil finanziert. Noch eine weitere Förderstruktur? Brauchen wir die?, werfen Kritiker ein. „Ja“, antwortet Isgören. „Denn es gibt sehr viele Lücken in der deutschen Förderlandschaft. Das hat der Sachverständigenrat Migration festgestellt.“ Sie selbst weiß es aus Erfahrung.

Die beiden HoR-Mitarbeiterinnen treffen täglich auf Menschen aus anderen Kulturkreisen, die sich zwar gerne organisieren und etwas für die Gemeinschaft erreichen wollten, die hohen Hürden der deutschen Bürokratie aber nicht alleine nehmen können.

Hilfe bei hohen bürokratischen Hürden

Hier setzt das „House of Resources“ an – als Anlauf- und Beratungsstelle für Migrantenorganisationen. Und zwar saarlandweit. „Die etablierten vernetzen Migranten-Verbände und Initiativen mit oft akademisch gebildeten Mitgliedern sind nicht direkt unsere Zielgruppe“, erklärt Isgören. Unterstützung bräuchten vielmehr unprofessionell besetzte und schlecht geführte kleine Vereine und Gruppen, die sich weder mit Digitalisierung, noch mit den Kniffen bei der Antragstellung für finanzielle Hilfen auskennen. Wer weiß schon, wie man eine Vereinssatzung erstellt? Oder ein Projekt korrekt abrechnet? „Dann kommen wir ins Spiel, bieten niedrigschwellig Beratung aus einer Hand an“, ergänzt Büsra Cokal.

Man will als eine Art Kompass durch den Behördendschungel fungieren und Akteure miteinander bekannt machen, vernetzen. Es gibt aber auch unbürokratische finanzielle Hilfe bis zu 1000 Euro für Micro-Projekte. Das kann zum Beispiel für ein Nachbarschaftsfest sein. Oder vielleicht für die Druckkosten von Flyern. Das HoR kann auch Räume und technische Ausrüstung (Notebooks, Beamer, Lichtanlage, Kameras, etc.) zur Verfügung stellen. Im großen Seminarraum des Saarbrücker HoR findet zum Beispiel zurzeit eine Ausstellung mit Filografi-Arbeiten zweier Künstlerinnen aus Sulzbach statt. Bei dieser ostasiatischen Handwerkskunst wird mit Nägeln und Kupferdraht ein dreidimensionales Bild erstellt. Dort treffen sich aber auch angeworbene Pflegekräfte aus Mexiko oder aus der Ukraine geflüchtete Studierende aus afrikanischen Ländern, die hier kaum Unterstützung finden. Sie kommen zum Deutschlernen. Und um sich auszutauschen. Mehrere Schulungen gab es schon, weitere sind in Planung. „Unser Angebot hat sich jetzt rumgesprochen“, freut sich die Projektleiterin.