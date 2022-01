Horst Kempkes, gute Seele der HBK, im Ruhestand : Zu Hause ist, wo Horst ist: Die HBK Saar verabschiedet ihren Kult-Hausmeister

Horst Kempkes war als Hausmeister 29 lang die gute Seele der Kunsthochschule Saar. Foto: Esther Brenner/Horst Kempkes

Saarbrücken Horst Kempkes kennt die Saar-Kunsthochschule wie kaum ein anderer: 29 Jahre lang arbeitete er dort als Hausmeister – und kann einige Anekdoten erzählen.

Besucht man Horst Kempkes an der Saar-Kunsthochschule (HBK) am Saarbrücker Ludwigsplatz, führt er die Besucherin eine vermackte Wendeltreppe hinunter in „sein Reich“ im Keller des denkmalgeschützten Hauptgebäudes der HBK. Der 66-Jährige ist zwar seit 1. September 2021 offiziell im Ruhestand als Hausmeister der Hochschule. Doch noch immer zieht es ihn regelmäßig zurück an den Ort, wo er 29 Jahre lang arbeitete – und viel erlebte.

„An den Ruhestand muss ich mich erst noch gewöhnen“, gibt der gebürtige Schwarzwälder zu. Wir sitzen am Tisch im fensterlosen Hausmeister-Büro, das ein bisschen wie ein Partykeller wirkt: gelbe, geblümte Wachstuchtischdecke auf einem ovalen Küchentisch. Kaffeespender, Zucker, Maggie, Bierdeckel – und die Bild-Zeitung. Darüber prangt ein sechsarmiger altmodischer Kronleuchter in Konkurrenz zum grellen Neonlicht. Eine Wandnische ist gefüllt mit Gläsern für jeden Anlass. An den Wänden: Fotos von Kempkes mit alten HBK-Bekannten, Postkarten und natürlich Kunst. Eine Flagge, entstanden in der Klasse für Kommunikationsdesign, hängt unter der Decke. „Dessen Leiter, Professor Ivica Maksimovic, hat fast zur gleichen Zeit mit mir an der HBK angefangen“, lacht „de Horst“. Einige Glasobjekte aus der Werkstatt des längst emeritierten Design-Professors Andreas Brandolini gibt es auch. „Mit ihm und einigen Studenten habe ich 2001 mal die Glasobjekte-Schau ‚Touché‘ im Berliner Roten Rathaus aufgebaut“, erinnert sich Klempkes. Dorthin war die HBK eingeladen worden.

„Ich kenne hier jede Ecke“, sagt der emeritierte Hausmeister. Und so gut wie alle Professoren, die jemals an der HBK gelehrt haben. Mit dem ebenfalls pensionierten Kanzler Heinrich Scherber zum Beispiel trifft sich Horst Kempkes hin und wieder zum Plausch beim Mittagessen. Als Hausmeister kümmerte sich Kempkes viele Jahre nicht nur um Gebäude und Technik, sondern eben auch um die Kreativen, die Kunstlehrenden und -schaffenden an der HBK. Man kennt sich, man dutzt sich.

Ein Mal pro Woche hilft er noch aus

„Heimat is where the Horst is“ steht immer noch auf einem Zettel an der Eingangstür des Hausmeister-Büros. „The Horst“ ist jetzt zwar nicht mehr so oft „daheim“ in der Hochschule, sondern bei sich zu Hause in Völklingen. Doch so ganz kann er von seinem ehemaligen Arbeitsplatz nicht lassen. Und so kommt er weiterhin noch einmal pro Woche auf Honorarbasis, hilft den jüngeren Kollegen – und pflegt seine Kontakte.

Als Hausmeister muss man zwar nichts von Kunst verstehen, aber Verständnis für die Kunst und die Künstler haben, das sei unerlässlich. „Manchmal musste ich auch mitmachen“, lacht er. Zum Beispiel in dem Abschluss-Film einer Studentin, die ihm erst im Nachhinein gestand, dass das Ganze ein Werbefilm für das Potenzmittel Viagra ist. „Die Studenten stellen hier immer mal wieder was an. Da dürfe man nicht so pingelig sein“, sagt er – und erzählt noch eine Anekdote: Vor ein paar Jahren habe das großformatige Gemälde eines jungen Künstlers nicht durchs enge Kellertreppenhaus gepasst. „Der hat dann kurzerhand eine Kerbe in die Betondecke gehauen, dann ging es“, lacht Kempkes und zeigt die Stelle. Auch so manche „verrückte“ Installation erlebte er in den drei Jahrzehnten an der HBK. Ebenso wie unzählige HBK-Rundgänge. „Um diese Zeit im Jahr lief hier sonst alles auf Hochtouren in Vorbereitung auf den Rundgang.“

Corona hat auch der diesjährigen Schau der Nachwuchskünstler und -künstlerinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Das war jedes Jahr einer der Höhepunkte“, erinnert sich Horst Kempkes ein bisschen wehmütig. Denn eine solche Hochschule lebt ja nicht von der Kunst allein, sondern vor allem auch vom Austausch und der Geselligkeit. Dass das alles fehlt, mache Studierenden und Lehrenden zu schaffen, weiß der Ex-Hausmeister mit dem offenen Ohr.