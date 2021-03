Horst Hrubesch : Das Kopfball-Ungeheuer plaudert aus dem Nähkästchen

Saarbrücken Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) bietet ein kostenloses Online-Seminar mit einer Größe des deutschen Fußballs an. Horst Hrubesch ist Referent einer Kurzschulung. Der ehemalige Nationalspieler und Bundestrainer ist Direktor im Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten Hamburger SV.

Horst Hrubesch wurde als Spieler „Das Kopfball-Ungeheuer“ genannt. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer wurde in der Saison 1981/1982 mit 27 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. In 224 Bundesliga-Spielen zwischen 1975 und 1986 für Rot-Weiß Essen, den Hamburger SV und Borussia Dortmund erzielte Horst Hrubesch 136 Tore. Für die A-Nationalmannschaft war er in 21 Partien sechs Mal erfolgreich. Unter Bundestrainer Jupp Derwall, der lange in Dudweiler wohnte, wurde Horst Hrubesch 1982 in Spanien Vize-Weltmeister. Bei der 1:3-Niederlage im Finale gegen Italien wurde der Mittelstürmer in der 62. Minute beim Stand von 0:1 für Wolfgang Dremmler eingewechselt. Zwei Jahre zuvor hatten Jupp Derwall und Horst Hrubesch in Italien den EM-Titel geholt. Beim 2:1-Sieg im Endspiel gegen Belgien erzielte das Kopfball-Ungeheuer beide Treffer.